مانشستر يونايتد ينافس الأهلي السعودى للتعاقد مع مهاجم نابولى

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعي بقوة للحصول على خدمات النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي المعار إلى صفوف جالطة سراي التركي.

مانشستر يونايتد ينافس الأهلي السعودى للتعاقد مع مهاجم نابولى

ووفقًا للتقارير، فأن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد طلب التعاقد مع أوسيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم خط هجوم الشياطين الحمر.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإنجليزي سيعرض على نابولي صفقة تبادلية، حيث سيقدم لاعبه الهولندي جوشوا زيركزي بالإضافة إلى 30 مليون يورو، مقابل التعاقد مع النسر النيجيري من نابولي.

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وأوضحت بأن مانشستر يونايتد سيدخل في منافسة قوية مع أهلي جدة السعودي، الذي يسعي هو الآخر للتعاقد مع أوسيمين في الميركاتو الشتوي.

يلتقي الشياطين الحمر مع إيبسويتش تاون، مساء الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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