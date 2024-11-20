وزير الإنتاج الحربى يلتقى ممثلى شركة "زيد العمانية"

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلى شركة " زيد العمانية " لبحث أوجه التعاون المشترك، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى البداية رحب الوزير "محمد صلاح" بوفد الشركة العمانية، موضحًا أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى وشركة " زيد العمانية " لتحقيق الشراكة الإستراتيجية التي تعود بالنفع على الطرفين، لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بالشركات التابعة وأبرز منتجاتها، وأكد الوزير «محمد صلاح» على أن الإنتاج الحربى يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية / خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة، مضيفًا أن إمتلاكنا لتكنولوجيات التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى كما يدعم إمتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام.

من جانبهم أوضح ممثلى شركة " زيد العمانية " أن الشركة تعد من كبري الشركات والمؤسسات الصناعية في سلطنة عمان، وتقوم " زيد " بإنتاج مجموعة متنوعة من الأسلحة مثل أنظمة إطلاق الصواريخ، وأيضًا الذخيرة الصغيرة ولديها أنشطة متنوعة في مجالات الصناعة المختلفة واستثمارات دولية في العديد من دول العالم، واشاد ممثلو الشركة العمانية بما تم إستعراضه خلال اللقاء عن دور وزارة الإنتاج الحربى فى المجالين ( العسكرى – المدنى )، معربين عن اهتمامهم بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع شركات الإنتاج الحربي بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين واللذين يمتلكان إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية على أعلى مستوى وهو ما يمثل مقومات يمكن الإستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية.

فى نهاية اللقاء تم التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى لفتح آفاق أكثر رحابة للتعاون مع الأشقاء في سلطنة عمان من خلال شركة " زيد العمانية "، وتم تقديم الدعوة لقيام الوفود الفنية للشركة العمانية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر دقة.

حضر اللقاء من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس / إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس / محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسيد / محمد صقر المستشار الإعلامى، والمهندس / مدحت شكرى رئيس القطاعات الفنية، والدكتور مهندس / صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، والمهندس / طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، واللواء أ.ح / محمد البسيونى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، والمهندس / أحمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، والمهندس / مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، والمهندس / رأفت طلعت نائب رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، والسيد / إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.