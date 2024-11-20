رافينيا ردا على الصافرات فى مباراة أوروجواي: رؤوسنا مرفوعة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال رافينيا نجم البرازيل، عقب تعادل بلاده مع أوروجواي 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، إن فريقه بذل "كل ما في وسعه لتحقيق الفوز، ولكن لسوء الحظ تحدث هذه الأشياء في كرة القدم".

رافينيا ردا على الصافرات فى مباراة أوروجواي: رؤوسنا مرفوعة

وحاول لاعب برشلونة في تصريحات صحفية عقب اللقاء، التخفيف من وقع الانتقادات وصيحات الاستهجان التي طغت على ملعب فونتي نوفا في الدقائق الأخيرة من المباراة، في ختام مواجهات الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح: "أعتقد أن الاحتجاجات تتعلق بشكل أكبر بالنتيجة، في رأيي، لعبنا جيدا، في الحقيقة إنني فخور بكل الموجودين هنا، الذين لعبوا، وحتى من جلسوا على مقاعد البدلاء، داعمين".

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وأضاف رافينيا (27 عاما):"يجب أن نخرج ورؤوسنا مرفوعة لأنه بما فعلناه اليوم سيكون من الصعب عليهم الفوز علينا".

رفعت أوروجواي رصيدها إلى 20 نقطة مستقرة في الوصافة خلف الأرجنتين، أما البرازيل فتحتل المركز الخامس بـ18 نقطة.

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