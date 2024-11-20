موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

يواجه فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل بيراميدز المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة بجدول الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري

تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، يوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على ملعب 30 يونيو.

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القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

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