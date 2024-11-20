"إي فاينانس" تعزز شراكتها معPure Storage لتقديم حلول تخزين البيانات مثل خدمات StaaS من الجيل القادم

عزّزت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عقد شراكة استراتيجية مع شركة Pure Storage، المزود الرائد في تقنيات تخزين البيانات المتقدمة. ويهدف هذا التعاون إلي تعزيز حلول تخزين وإدارة البيانات بشركة إي فاينانس للتطبيقات التي تعمل على Kubernetes.، فضلًا عن مساعدة العملاء على تبني الحوسبة السحابية بشكل أكبر في مصر.

ومن خلال هذه الشراكة بين شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وشركة Pure Storage، سيوفر قطاع الحوسبة السحابية لشركة "إي فاينانس" محفظة شاملة للعملاء: بما في ذلك: حماية شاملة للبيانات، وخدمات النسخ الاحتياطي والاسترداد، مع القدرة على إدارة سعة التطبيقات السحابية بمرونة عالية، بالإضافة إلى خدمات الدعم لتوحيد بيانات التطبيقات المُضمَّنة في الحاوية، والمُصممة لتلبية احتياجات التطبيقات الحديثة.

وتسعى "إي فاينانس كلاود" من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مكانتها كمزود رئيسي لخدمات البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصات كخدمة (PaaS) والبيانات كخدمة (DaaS) في إطار بيئات متعددة السحابات، مما يمّكنها من تقديم حلول تعمل على حماية البيانات واستمرارية الأعمال عبر جميع مستويات السحابة.

وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التزام "إي فاينانس كلاود" بتقديم حلول سحابية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء المتزايدة، بما في ذلك تبني السحابة والحاويات.

وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بأن المجموعة تحرص دائمًا على الوصول بقطاع الحوسبة السحابية ومراكز البيانات لديها إلى أعلى مستوى عالمي من التقنيات والحلول والخدمات المقدمة لعملائها من كبار مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع حجم وأهمية وحساسية البيانات المستهدف تخزينها.

وأضاف أن المجموعة تعمل دائمًا على صناعة التكامل بين جميع شركاتها وخدماتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية القادرة على بناء مستقبل مصر الرقمي بشكل تنافسي بما يضاهي مستوى وكفاءة التحول الرقمي في أكبر وأفضل دول العالم تطورًا، حيث استقطاب أحدث التقنيات والحلول والتكنولوجيات المستخدمة عالميًا في مجالات التحول الرقمي.

ومن جانبه، علق عمر عكر، نائب الرئيس للأسواق الناشئة بشركة Pure Storage، قائلًا: "نحن سعداء بالشراكة مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لتقديم حلول Portworx من Pure Storage إلى السوق المصرية. كما تتيح هذه الشراكة لشركة إي فاينانس تزويد عملائها بإمكانيات متقدمة لأتمتة وحماية وتوحيد بيانات الحاويات لتطبيقات Kubernetes في أي مكان، حيث سيعزز العرض المتزايد فرصهم وسيسعد العملاء بشكل أكبر."