ضبط 30 طن مخلل بها عفن ظاهرى وديدان بـ "تمى الأمديد" في الدقهلية

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وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية للطب الوقائي خلال الحملة

شنت إدارة مراقبة الأغذية، بمديرية الصحة بالدقهلية  ، بتوجيهات من الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة تمى الأمديد، للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنيين. 
 

تراس الحملة الدكتور  تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى يرافقه الدكتورة  لبني عابد مدير ادارة الاغذية والدكتورة اسراء لطفي مدير إدارة تمي الأمديد  بالإضافة إلى الدكتورة عبير جبروكيل وقائي الإدارة والدكتورة  مايسة بدوي منسق التطوير وفريق مراقبة الأغذية بإدارة تمي الامديد.
أسفرت الحملة عن ضبط  30 طن مخلل جزر تبين من الفحص المبدئى جود عفن ورائحه كريهه وديدان  علاوة على  نصف طن ملح  لوجود جود تكتلات به و17 كيلو لحمة مفرومه مجهولة المصدر دون بيانات ونحو 17 كيلو استربس دجاج حار منتهية الصلاحية بثلاجة مجمدات 
وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى  أن  الحملة تفقدت أحد معامل الالبان  حيث تم ضبط  129 كليو جرام من معجون جبن مطبوخ قابل للفرد بعدد  57 عبوة  وكذلك معجون جبن مطبوخ   رومي عباره عن 30 عبوه بلاستيكيه باجمالي باجمالي 67 كليو جرام بالإضافة إلىضبط مِش مخلوط لهاليبو باجمالي 27 كيلو وقشدة  مائده نباتيه الدهن الكيان عباره عن 45 عبوه بلاستيكيه بإجمالي 101 كيلو تقريبا. 
فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد أنه تم المرور  على أحد محلات بيع المواد الغذائية وتم ضبط خل ابيض طبيعي كريستال بعدد 60 كرتونة  خل ابيض طبيعي لاشتباه فى عدم الصلاحية لافتة أنه  تم تحرير عدد خمس محاضر لعدم وجود شهادات صحيه بناء على القرار 97 لسنه 67 وعدد خمس محاضر نقص اشتراطات صحيه للقرار 96
#العلاقات_العامة_لصحة_الدقهلية
 

ضبط 30 طن مخلل بها عفن ظاهرى وديدان بـ"تمى الأمديد"

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