رئيس جامعة بنها يتفقد المدن الجامعية ويلتقي الطلاب

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جولة رئيس جامعة بنها
جولة رئيس جامعة بنها

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات داخل المدن الجامعية، من خلال تقديم خدمة مناسبة وذات جودة عالية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الجامعة بالمدينة الجامعية بكفر سعد رافقه خلالها الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وتفقد "الجيزاوي" المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية، للاطمئنان علي مراحل إعداد الوجبات المقدمة للطلاب والطالبات، وكفاءة الخدمات ومستوى جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وخلال الجولة أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي حوارًا مفتوحًا مع طلاب المدينة حول مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم وتناول معهم وجبة الغداء داخل المطعم المركزى للمدينة، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم وأفكارهم، قائلا أننا أسرة واحدة نعمل ضمن منظومة متكاملة داخل جامعة بنها.

ووجه رئيس الجامعة مديري المدن الجامعية ومشرفي الإقامة والتغذية بالنظافة العامة وتذليل أي معوقات تواجه الطلاب، مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتقديم خدمة لائقة لهم.

جولة رئيس جامعة بنها

رئيس جامعة بنها مع الطلاب
رئيس جامعة بنها مع الطلاب
تناول وجبة مع الطلاب
تناول وجبة مع الطلاب
تفقد رئيس جامعة بنها المطبخ
تفقد رئيس جامعة بنها المطبخ
طلاب المدن الجامعية
طلاب المدن الجامعية
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
جولة رئيس جامعة بنها في المدينة
جولة رئيس جامعة بنها في المدينة
رئيس جامعة بنها مدير عام المدن الجامعية ناصر الجيزاوي المدينة الجامعية

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