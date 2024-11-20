تعادل منتخب البرازيل أمام أوروجواي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء على ملعب (أرينا فونتي نوفا) في سلفادور بولاية باهيا البرازيلية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

البرازيل تواصل تعثرها فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026

وافتتح السيليستي التسجيل عن طريق فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في الدقيقة (55).

وفي الدقيقة (62) نجح جيسرون لاعب فلامنجو في إدراك هدف التعادل للسليساو.

ورغم فرض البرازيل سيطرتها على مجريات اللقاء وتحركه بالكرة في عمق ملعب الخصم، إلا أن أوروجواي كان الأكثر خطورة في المباراة.

وظهر فينيسيوس جونيور، نجم منتخب الكناري وريال مدريد، بصورة جيدة وأثار قلق المنافس ولكن ما بين الدقائق 20 و23 تصدر كل من فاكوندو بيليستري ومارسيلو ساراتشي ورودريجو بينتانكور، لاعبو السيليستي، المشهد وهددوا دفاعات البرازيل.

وبهذه النتيجة، رفعت أوروجواي رصيدها إلى 20 نقطة من الوصافة خلف الأرجنتين.

في حين رفعت البرازيل -التي في حال فوزها اليوم كانت ستصعد للوصافة- رصيدها من النقاط إلى 18 في المركز الخامس، خلف كل من الإكوادور وكولومبيا صاحبتا المركزين الثاني والثالث، على الترتيب، بنقطة واحدة.

وتستأنف مواجهات التصفيات في مارس المقبل بخوض الجولتين الـ13 والـ14.

تستضيف البرازيل منتخب كولومبيا، فى 20مارس المقبل في حين ستواجه أوروجواي منتخب الألبيسيليستي، وبعد 5 أيام سيطير السليساو لمواجهة ليونيل ميسي ورفاقه بينما سيتوجه السيليستي لمواجهة بوليفيا على ارتفاع 4150 مترا فوق سطح البحر في تحدٍ جديد.