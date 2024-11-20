كشفت تقارير إعلامية سعودية، آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي، مع المغربي يوسف النصيري مهاجم فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة مهاجم جديد

ووفقًا لما ذكرته قناة الرياضية السعودية، فأن النصر بات قريبًا من الحصول على خدمات يوسف النصيري خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأشارت القناة السعودية، بأن النصر عرض 32 مليون يورو للتعاقد مع النجم المغربي في الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق السعودي.

وأوضحت التقارير إلى أن انضمام النصيري للنصر قد يدخل في صفقة تبادلية أيضًا، يذهب على أثرها البرازيلي أندرسون تاليسكا للفريق التركي وينتقل النجم المغربي إلى العالمي.