أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات في الفيوم.. بينهم 4 فتيات

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

حصلت بوابة «الفجر» على أسماء المصابين والمتوفين في حادث تصادم 3 سيارات، صباح اليوم الأربعاء، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل الكيلو 55 بنطاق محافظه الفيوم، وتسبب في إصابة 19شخصا، بينهم 12 عامل، و4فتيات،  كانوا في طريقهم إلى العمل بأحد المصانع.


أسماء المصابين في الحادث

أسفر حادث طريق أسيوط الغربي، عن إصابة 19 شخصًا، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهم:محمد رمضان جودة، 17سنه، واحمد لطفي محمد، 15سنه،
حمدي سيد سلوكه، 51سنه، ومحمد عبد الفتاح،48سنه، وعمرو فتحي سيد، 19سنه، وعبد التواب رضوان، 16سنه، وأحمد محمد علي، 39 سنه، وياسر فرج مفتاح، 16سنه، وعماد تامر محمد، 19سنه، وكريم رمضان طه، 19سنه، ورضوان عاشور، 37سنه، وحسين هارون، 34سنه، وطارق ربيع عبد التواب، 27سنه، ومصطفي حسين محمود، 28سنه، ومصطفي ممدوح رفاعي، 27سنه، رودينا يوسف، 24سنه، وفاطمه عيد، 21سنه، وسماح ربيع، 20سنه، وهبه محمد، 19سنه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم،


تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

 

 

 

 

 

 

 

إصابة 19شخصا في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

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