البابا تواضروس يستقبل عددًا من أساقفتنا بالمهجر

أقباط وكنائس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ثلاثة الآباء الأساقفة، من أساقفتنا بدول المهجر.

اطمأن قداسته منهم على سير الخدمة في ايبارشية كل منهم، وناقش معهم بعضًا منها.
والاباء الأساقفة الذين استقبلهم قداسة البابا على الترتيب، هم أصحاب النيافة:
الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر.

الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا.

البابا تواضروس اساقفة المهجر دير الأنبا بيشوي
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