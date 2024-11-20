"الزراعة" تُعلن تنفيذ 52 قافلة بيطرية خلال نوفمبر الجاري لدعم صغار المربين

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ 26 قافلة بيطرية خلال شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

نجحت القوافل في فحص وعلاج أكثر من 46 ألف رأس ماشية و66 ألف طائر مجانًا، مستهدفة دعم صغار المربين والمزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية.

خطط شهر نوفمبر

من جهته، كشف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، عن تنفيذ 52 قافلة بيطرية خلال شهر نوفمبر الجاري، بمعدل قافلتين لكل محافظة، مع التركيز على محافظات الصعيد.

وفرت وزارة الزراعة المستلزمات الطبية والأطباء البيطريين، بينما يتولى حزب مستقبل وطن تجهيز المواقع والدعم اللوجستي لضمان نجاح القوافل.

بروتوكول لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاحين

تأتي هذه الجهود تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة وحزب مستقبل وطن، وبتوجيهات الرئيس السيسي لدعم مربي الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري.

وفي ذات السياق أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وأمين الزراعة بحزب مستقبل وطن، أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم قوافل بيطرية تشمل:

الكشف الطبي والعلاج المجاني.

تحصين الماشية ضد الأمراض.

إجراء الفحوصات المخبرية والجراحات.

تقديم الإرشاد الطبي للمزارعين.

استخدام السونار للفحوصات التناسلية.

استهدفت القوافل الوصول إلى أبعد القرى والنجوع، مما يضمن وصول الخدمات لكل مربٍّ ومزارع.

خطوة نحو مستقبل أفضل

وقع البروتوكول من جانب وزارة الزراعة المهندس مصطفى الصياد، فيما وقع عن حزب مستقبل مصر النائب هشام الحصري، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دعم صغار المربين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في مصر.

من الفحص إلى العلاج، القوافل البيطرية مستمرة في تقديم خدماتها بجودة عالية، لتكون عونًا حقيقيًا للفلاح المصري في كل أنحاء الجمهورية.