عاجل - "جهز أوراقك".. خطوات وشروط الحصول على شقة في "سكن لكل المصريين 5"

إذا كنت تخطط للتقديم في مشروع "سكن لكل المصريين 5"، فقد حددت كراسة الشروط مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها لضمان القبول في هذا الطرح المميز، ويعد فرصة كبيرة لتوفير سكن مناسب للمواطنين بمزايا كبيرة. إليك التفاصيل:

المستندات الأساسية المطلوبة:

استمارة الحجز والإقرار:

يجب ملء وتوقيع استمارة الحجز والإقرار المرفقين بكراسة الشروط بخط واضح.

يُرفق الإقرار مع باقي المستندات أثناء تقديم الطلب.

إيصالات الدفع:

إيصال شراء كراسة الشروط.

إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

بطاقة الرقم القومي:

صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية المفعول).

وثائق الحالة الاجتماعية:

وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، حسب الحالة.

شهادات الميلاد:

شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن).

قيد عائلي مميكن:

يُطلب من صاحب الطلب، باستثناء الأعزب والمطلقة والأرملة.

إيصال مرافق حديث:

إيصال كهرباء أو غاز أو مياه لمحل السكن الحالي، لإثبات العنوان.

إثبات الدخل:

للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال:

شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل الشهري أو السنوي.

شرط أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن 7 أشهر.

للعاملين بالقطاع الخاص:

شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها البيانات الأساسية وصافي الدخل.

يجب أن تُرفق برقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة.

شرط أن تكون مدة العمل لا تقل عن 7 أشهر.

لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

شهادة من محاسب قانوني معتمد تُوضح صافي الدخل السنوي أو الشهري مع بيان المهنة.

صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

شرط أن تكون مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرًا.

للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

صورة من مستند النفقة في حالة المطلقة.

مستندات إضافية لمصادر دخل إضافية:

أي مستند يُثبت مصادر دخل إضافية مثل: عمل إضافي. أملاك زراعية، عقارات، أو أراضٍ. معاش استثنائي. امتلاك سندات، أسهم، ودائع، أو حسابات توفير.



أهمية هذه المستندات:

وتوفر هذه الأوراق صورة شاملة عن الحالة الاجتماعية والدخل المادي للمتقدم، مما يساعد الجهات المعنية في مراجعة الطلبات بدقة وتحديد المستحقين للوحدات السكنية.

نصائح مهمة:

تأكد من تجهيز جميع الأوراق المطلوبة قبل تقديم الطلب لتجنب رفضه.

التزم بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات المذكورة في كراسة الشروط.

تأكد من أن جميع المستندات محدثة وموقعة حسب المطلوب.

ويمثل مشروع "سكن لكل المصريين 5" خطوة كبيرة في توفير مساكن بأسعار مناسبة وبتيسيرات مميزة، فلا تفوت الفرصة وجهّز مستنداتك بعناية لضمان قبول طلبك.