مصرع عامل بناء سقط من الطابق السادس أثناء عمله في الفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقي عامل بناء مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق السادس جثة هامدة في الحال أثناء عمله، بالفيوم وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم  يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط عامل بناء من علو ووفاته في الحال، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

 

كان يقوم ببناء سور أعلى سطح العقار

وبالانتقال تبين أن مصرع عامل بناء يدعي "محمد عبد الله العزيز أحمد " 33 سنة، ومقيم بقرية السنباط بدائرة مركز الفيوم، وجرى التقابل مع عامل زميله في العمل والذي أفاد أن المتوفى كان يقوم ببناء سور أعلى سطح العقار بالدور السادس واختل توازنه وسقط جثة هامدة في الحال، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

 

 

 

 

 

 

 

 

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