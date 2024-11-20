عاجل - "استعدوا" موعد الامتحانات والعطلة الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025، حيث يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن التفاصيل المتعلقة بالامتحانات والإجازات المقبلة.

وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارة، سيتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 11 يناير 2025. أما إجازة منتصف العام، فتبدأ يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس 6 فبراير 2025، على أن تعود الدراسة في الترم الثاني بداية من السبت 8 فبراير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025

21 سبتمبر 2024: بداية الدراسة في المدارس.

11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

25 يناير 2025: بداية إجازة نصف العام.

8 فبراير 2025: بداية الترم الثاني.

24 مايو 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

31 مايو 2025: بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

14 يونيو 2025: بداية امتحانات الثانوية العامة.

إجازات الجامعات

28 سبتمبر 2024: بداية الدراسة في الجامعات.

4 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

25 يناير 2025: بدء إجازة نصف العام.

8 فبراير 2025: بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

29 مايو 2025: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

