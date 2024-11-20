موقف مانشستر يونايتد من عودة بوجبا

الفجر الرياضي
بوجبا
بوجبا

أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، موقف نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا في صفقة انتقال حر بالفترة المقبلة.

رومانو يؤكد: بوجبا لن يعود إلى مانشستر يونايتد

أصبح بوجبا، لاعبًا حرًا بعد قرار يوفنتوس بإنهاء العلاقة التعاقدية معه بالتراضي بين الطرفين.

وقال رومانو إن مانشستر يونايتد يسير في اتجاه مختلف تمامًا بخصوص التعاقدات الجديدة، والأمر لا يتعلق فقط ببول بوجبا.

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وأشار المصدر ذاته إلى إن نادي مانشستر يونايتد لا يرغب في إبرام مثل هذه الصفقات.

وأضاف قائلًا إن مسؤولي مانشستر يونايتد يبحثون عن لاعبين شباب وموهوبين ومستعدين للعب مع الفريق الأحمر.

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