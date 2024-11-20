المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين بإجبار شخص علي توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة 7 متهمين وهم، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي ل‘جبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح، وأجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، كم قاموا بالاستيلاء على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد، ومحمد الحلواني، ومحمد أسامة، ووكيل نيابة حاتم مجدي، وأمانة سر محمد عبد البصير

والمتمين الـ7 هم: “هشام. خ، محبوس ومحمد.ع، محبوس وفرح.م، محبوس، وصبحة.م، هاربة، وتامر.ي، هارب وهاني.م، هارب، وعزيزة.م، محبوسة”.

وكان قد تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته إلى شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

وأثبتت التحريات ان كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، وعزيزة.م، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريًا تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4متهمين وفر 3 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة ليتم تداولها علي مدي 4 جلسات، حتي أصدرت قرارا لتأجيل القضية للنطق بالحكم المتقدم.