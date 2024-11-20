أبطال الفيلم المغربي "أنا مش أنا" يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة بحضور نجوم الفن والرياضة

احتفل أبطال وصناع الفيلم المغربي "أنا مش أنا" بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، والتقطوا عددًا من الصور التذكارية علي السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

‎أبرز الحضور

وحرص عدد من نجوم الفن والرياضة المغاربة على دعم الفيلم بمشاهدته وكان من أبرز الحضور كل من، الفنان محمد الريفي والفنانة جيهان خليل، إضافة إلى نجوم الرياضة أشرف داري لاعب النادي الأهلي وزوجته ومحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، والمستشار الإعلامي رباب إبراهيم كما حضرت بسنت صيام لمشاهدة العمل الذي رفع شعار كامل العدد.

‎

وعبر صناع الفيلم المغربي "أنا مش أنا" عن سعادتهم البالغة بعرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنافسته في قسم "العروض الخاصة".

‎المخرج هشام الجباري

وقال المخرج هشام الجباري بعد عرض الفيلم أنه سعيد للغاية بعرض الفيلم بنسخة مدبلجة باللهجة المصرية، كما أعربت المنتجة فاطنة بنكران عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة ودبلجته باللهجة المصرية وهو خطوة نحو تعزيز التبادل الفني بين المغرب ومصر، بينما قال بطل العمل عزيز داداس إنه شرف كبير له حضوره عرض الفيلم في مهرجان القاهرة.

‎و أكدت حياة جبران مسؤولة التواصل وإدارة أعمال فنانين ورياضيين ان حضور اسود الأطلس خطوة مساندة للفيلم وأبطاله كما يدعم دائمآ الفنانين المنتخب الوطني المغربي في كل مبارياته.

أنا مش أنا فيلم

‎أنا مش أنا فيلم مغربي مميز من تأليف وإخراج المخرج المبدع هشام الجباري، ويجمع نخبة من نجوم السينما المغربية، أبرزهم النجم الكبير عزيز داداس المعروف بأسلوبه الكوميدي وأدائه المتنوع. تشاركه البطولة الفنانة القديرة مجدولين الإدريسي، إلى جانب النجمة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز.

الفيلم من إنتاج شركة “سبيكطوب” تحت إشراف المنتجة فاطنة بنكران، وتمت دبلجته باللهجة المصرية لجعله أقرب للجمهور المصري. قام بأعمال الدوبلاج ستوديوهات فيدباك feedback طارق علوش وعلي السعيد . ويعرض حاليا الفيلم في قاعات القاهرة والإسكندرية ابتداء من اليوم ٢٠ نوفمبر.

‎ويعد هذا الفيلم انعكاس لتطور السينما المغربية من خلال دمج الثقافات، ويعد خطوة نحو تعزيز التبادل الفني بين المغرب ومصر.