أرسنال يستهدف التعاقد مع مهاجم نيوكاسل يونايتد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يخطط أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الخط الأمامي، بناء على رغبة الإسباني ميكل أرتيتا مدرب الفريق.

السويدي ألكسندر إيزاك على رادار أرسنال

ووفقا لما ذكرته صحيفة "تيم توك"، فإن إدارة الجانرز تضع السويدي أليكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد على رأس أولوياتها خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ويُعد اللاعب أحد أهم الأهداف المتاحة.

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ويرتبط الدولي السويدي أليكسندر إيزاك بعقد مع فريقه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حتى يونيو 2028.

وانضم المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عاما، صيف 2022، قادمًا ريال سوسيداد الإسباني بمقابل 70 مليون يورو.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل منذ قدومه عام 2022، في 78 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 40 هدفا، وصنع 6 تمريرات حاسمة.
 

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