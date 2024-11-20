برشلونة يراقب نجم ليل في الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

تخطط إدارة برشلونة للوصول لاتفاق رسمي بشأن التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقد صرح ديفيد مؤخرا بأنه يشجع برشلونة منذ الصغر، ولديه حلم بارتداء تيشرت الفريق.

برشلونة يراقب نجم ليل في الميركاتو الشتوي

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ما صرح به جوناثان ديفيد مؤخرا عن حلمه للتواجد في صفوف برشلونة لم تكن مفاجئة بالنسبة للمسؤولين والفنيين بالنادي الكتالوني.
وأضافت أنه يوحد تحرك من قِبل قسم الكشافين في برشلونة، فقد جمعوا معلومات عن مسيرة جوناثان ديفيد لفترة طويلة، ويتابعون مبارياته المباشرة، وكانوا على علم بتفضيله اللعب للفريق.

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وأكدت ان اللاعب أثار اهتمام برشلونة لدرجة أنه يخضع لمتابعة دقيقة، لتحديد إذا كان يمتلك المستوى الكافي للانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.

واستطاع ديفيد تسجيل 13 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 19 مباراة، وينتهي عقد ديفيد في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من شهر يناير المقبل.

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