قافلة تعالج 300 مريضًا بمحافظة أسوان والأدوية مجانا

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (300)مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى عزبه الواحي والرمد الشرقي والكاجوج والمحطه والاصلاح والعدوه بمركز كوم امبو، وقرى نجع ونس والشطب والعليقات ودراو بمركز دراو، وقرى ابوالريش والسيل الريفي والامبركاب بمركز اسوان، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان.



وأعلن محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.



من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



مشيرا أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.