تعرضا للاختناق.. تفاصيل إصابة زوجين داخل شقتهما في المنيب

تباشر النيابة العامة، التحقيق في اختناق زوجين داخل حمام الاستحمام داخل شقتهما في المنيب

اختناق زوجين

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل زوجين إلى المستشفى نتيجة تعرضهما لاختناق، بمنطقة المنيب.



بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الزوجين تعرضا لحالة اختناق داخل حمام مسكنهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، دون وجود شبهة جنائية.



تم الاستماع لأقوال شهود عيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.