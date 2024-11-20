خلافات بينهما.. تفاصيل إصابة عامل خلال مشاجرة في العمرانية

حوادث
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ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إصابة عامل إثر الاعتداء عليه خلال مشاجرة مع عدد من الأشخاص خلال مشاجرة في العمرانية

إصابة عامل
 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إصابة أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في العمرانية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل أصيب بسبب الاعتداء عليه خلال مشاجرة مع شخص آخر تم تحديد هويته.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق

الإجراءات القانونية إصابة عامل الاستماع لأقوال خلافات بينهم خلافات بينهما مديرية أمن الجيزة

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