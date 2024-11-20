برشلونة وباريس يتحركان لخطف نجم نابولي

يدخل ناديا برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في منافسة قوية من أجل الفوز بخدمات أحد نجوم نابولي الإيطالي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كفاراتسخيليا مطلوب في برشلونة وسان جيرمان

ذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان يرغبان في التعاقد مع خفيشا كفاراتسخيليا جناح نابولي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية إن كفاراتسخيليا صاحب الـ23 عامًا، رفض تجديد عقده مع نابولي، والذي ينتهي في عام 2027، لذلك طرحه النادي الايطالي في السوق.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى إن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان على الفور كثفا تحركاتهما لضم هذا اللاعب في الصيف المقبل.