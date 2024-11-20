برشلونة وباريس يتحركان لخطف نجم نابولي

الفجر الرياضي
نابولي
نابولي

يدخل ناديا برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في منافسة قوية من أجل الفوز بخدمات أحد نجوم نابولي الإيطالي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كفاراتسخيليا مطلوب في برشلونة وسان جيرمان

ذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان يرغبان في التعاقد مع خفيشا كفاراتسخيليا جناح نابولي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية إن كفاراتسخيليا صاحب الـ23 عامًا، رفض تجديد عقده مع نابولي، والذي ينتهي في عام 2027، لذلك طرحه النادي الايطالي في السوق.

txt

برشلونة يعلق على عدم رغبة نجم بيلباو الانضمام للفريق

txt

موقف ريال مدريد من رحيل دياز

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى إن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان على الفور كثفا تحركاتهما لضم هذا اللاعب في الصيف المقبل.

الانتقالات الصيفية الانتقالات الصحيفة الإيطالية باريس سان جيرمان باريس برشلونة وباريس سان برشلونة وباريس سان جيرمان خفيشا كفاراتسخيليا نابولي الإيطالي نابولي

مواد متعلقة

البرازيلي ميليتاو مدافع ريال مدريد يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

باريس سان جيرمان يكشف حقيقة طلبه لنجم برشلونة

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ريال مدريد يلغي صفقة المدافع الجديد

لاعب مصري وثلاثي مغربي في التشكيل المثالي لتصفيات أمم إفريقيا 2025

يسرا تتصدر التريند مجددًا.. تعرف على السبب

مفاجأة.. الزمالك يدرس عدم انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بتقليد العملات