صباح الكورة| برشلونة يستهدف صفقة من الدوري الفرنسي.. وآخر تطورات رحيل بيرسي تاو عن الأهلي وانتقاد حاد لأداء منتخب مصر أمام بوتسوانا

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ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 20-11-2024 في السطور التالية:

برشلونة يراقب نجم ليل

تخطط إدارة برشلونة للوصول لاتفاق رسمي بشأن التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقد صرح ديفيد مؤخرا بأنه يشجع برشلونة منذ الصغر، ولديه حلم بارتداء تيشرت الفريق.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ما صرح به جوناثان ديفيد مؤخرا عن حلمه للتواجد في صفوف برشلونة لم تكن مفاجئة بالنسبة للمسؤولين والفنيين بالنادي الكتالوني.

وأضافت أنه يوحد تحرك من قِبل قسم الكشافين في برشلونة، فقد جمعوا معلومات عن مسيرة جوناثان ديفيد لفترة طويلة، ويتابعون مبارياته المباشرة، وكانوا على علم بتفضيله اللعب للفريق.

وأكدت ان اللاعب أثار اهتمام برشلونة لدرجة أنه يخضع لمتابعة دقيقة، لتحديد إذا كان يمتلك المستوى الكافي للانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.

واستطاع ديفيد تسجيل 13 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 19 مباراة، وينتهي عقد ديفيد في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من شهر يناير المقبل.

أرسنال يستهدف التعاقد مع مهاجم نيوكاسل يونايتد

يخطط أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الخط الأمامي، بناء على رغبة الإسباني ميكل أرتيتا مدرب الفريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "تيم توك"، فإن إدارة الجانرز تضع السويدي أليكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد على رأس أولوياتها خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ويُعد اللاعب أحد أهم الأهداف المتاحة.

ويرتبط الدولي السويدي أليكسندر إيزاك بعقد مع فريقه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حتى يونيو 2028.

وانضم المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عاما، صيف 2022، قادمًا ريال سوسيداد الإسباني بمقابل 70 مليون يورو.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل منذ قدومه عام 2022، في 78 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 40 هدفا، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

نجم الأهلي السابق ينتقد أداء منتخب مصر أمام بوتسوانا

أكد محمود أبو الدهب، نجم الاهلي السابق، أن منتخب مصر لم يظهر بالاداء الفني المنتظر في مباراة اليوم أمام بوتسوانا على الرغم من التعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب بوتسوانا، بنتيجة هدف لكل منتخب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال محمود أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: المنتخب الوطني ظهر بمستوى فني متوسط أمام منتخب بوتسوانا وهي أقل مباراة لحسام حسن المدير الفني منذ توليه المهمة الفنية مع الفراعنة.

وتابع: يجب على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني تصحيح الموقف قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لأن المهم الفوز بالبطولة.

موقف ريال مدريد من رحيل دياز

كشف الإعلامي خوسيه فيليكس، إبراهيم دياز على الرغم من اهتمام الميلان بالتعاقد مع معه في الانتقالات الصيفية المقبلة إلا أن موقف ريال مدريد واضحًا في هذا الموقف.

وعبرت إدارة ريال مدريد إنه مجال لرحيل النجم المغربي عن الميرينجي، خاصة بعد تألقه في الموسم الحالي وأصبح ورقة يمكن لكارلو أنشيلوتي الاعتماد عليها وسط الإصابات التي تطارد لاعبي فريق في كل مباراة.

وأحرز دياز سبعة أهداف مع منتخب المغرب منها ثلاثية أمام ليسوتو، وقد يكون هناك فرصة تواجده في تشكيلة الملكي خلال الفترة القادمة.

وفي ظل مستواه حاليًا مع منتخب بلاده يمكن لريال مدريد أن يجدد عقده الذي سينتهي في صيف 2027 وتحسين راتبه، مما يغلق كل المحالاوت لرحيله عن النادي.

تطورات جديدة بشأن موقف بيرسي تاو من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات جديدة بشأن موقف النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كولر حصل على طلب من محمد رمضان، بضرورة مشاركة بيرسي تاو في المباريات، والحصول على دقائق لعب أكثر حتى شهر يناير المقبل، ليكون من السهل تسويقه في الميركاتو الشتوي ".

وأضاف:" النادي الأهلي لا يرغب في السماح لبيرسي تاو بالرحيل عن صفوفه، بشكل مجاني، مع نهاية الموسم الجاري، ولذلك النادي يرغب في بيعه خلال شهر يناير بدلا من رحيله مجانا".