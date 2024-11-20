"فيفا" يعلن جاهزية قطر لفعاليات بطولة الإنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
فيفا
فيفا

 اختتم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والأندية المشاركة في كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) زيارة ناجحة لمدة أسبوع إلى دولة قطر للوقوف على جاهزية استادي 974 ولوسيل اللذين يستضيفان منافسات البطولة الدولية، وملاعب التدريب وأماكن الإقامة، وذلك بالتزامن مع اقتراب استضافة الحدث الكروي الذي يقام في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر المقبل.

"فيفا" يعلن جاهزية قطر لفعاليات بطولة الإنتركونتيننتال

وذكرت اللجنة الإعلامية للبطولة في بيان رسمي اليوم الأربعاء أنه سيشارك في كأس انتركونتيننتال الأندية الفائزة من ست قارات للتنافس على ثلاثة ألقاب، مع اعتلاء أحدهم منصة التتويج وحصوله على لقب أفضل ناد في العالم. ويضم جدول مباريات البطولة؛ ديربي الأمريكيتين في 11 ديسمبر وكأس التحدي في 14 ديسمبر، والمباراة النهائية لكأس القارات للأندية قطر 2024 في 18 ديسمبر.

وقال روبرتو جراسي، رئيس بطولات الشباب، في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ إن قطر تتمتع بمرافق رياضية عالمية المستوى وخبرات واسعة لا تقتصر على تنظيم واستضافة بطولات كرة القدم ولكنها تشمل أيضًا العديد من الرياضات الأخرى.

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وأضاف:"تمكنت دولة قطر من بناء قدرات رفيعة وخبرات غنية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بما فيها كأس العالم قطر 2022 التي سجلت نجاحا مبهرا على كافة الأصعدة. لا شك أن الإرث المستدام للبطولة العالمية ما يزال ماثلا أمامنا ونراه في الاستادات الحديثة المُشيدة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية".

ومن المقرر أن يستضيف استاد 974 الذي يتسع لـ 44 ألف مشجع، مباراتين في كأس القارات للأندية قطر 2024، قبل المباراة النهائية التي ستشهد مواجهة حاسمة للتتويج باللقب في استاد لوسيل الأيقوني، بالتزامن مع الاحتفال بمرور عامين على استضافة النهائي التاريخي لمونديال قطر 2022.

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