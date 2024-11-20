تطوير البنية التحتية للصرف الصحى بـ4 قرى محرومة بسوهاج بتكلفة 10 ملايين جنيه

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جانب من التطوير
جانب من التطوير

أعلن المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إنه جارى  تطوير منظومة البنية التحتية وتوصيل الصرف الصحى للمناطق المحرومة  بقرى الصلعا وادفا والشيخ مكرم وقرية تونس بمركز سوهاج وذلك بقيمة 10  مليون جنيه  ضمن الخطة الاستثمارية ببرنامج التنمية المحلية للعام المالى "2024-2025".

واضاف رئيس مياه سوهاج ان خطة توصيل الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالقرى  تستهدف رفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات الصرف الصحى  للمناطق المستهدفة  والارتقاء بالخدمات المقدمة والحفاظ على الصحة العامة ولاستيعاب الزيادة السكانية والتخلص الامن من مخلفات الصرف الصحى مشددا سيادته إلى ضرورة بذل كل الجهود المتاحة في شتي المناطق الجاري العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقي والعمل على قدم وساق دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد  لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين.

واوضاف المهندس احمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة انة جارى تنفيذ توصيل خدمة الصرف الصحى بقرى الصلعا وادفا وتونس والشيخ مكرم  والمحرومه من خدمة الصرف الصحى  بأقطار تتراوح ما بين 225ملى متر بطول 5 الاف متر طولى وقطر 280 ملى متر بطول 800 متر طولى لخدمة اكثر من 20 الف نسمة والمقرر الانتهاء من الاعمال فى فبراير 2025  وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم.

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