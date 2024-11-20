محافظ أسوان يلتقي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لانطلاق مبادرة "100 يوم رياضة"

التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الدكتور مصطفى بيومى مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ونائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور عادل مكى عميد كلية علوم الرياضة.

ويأتي اللقاء في إطار الاستعداد لانطلاق مبادرة "100 يوم رياضة" بجامعة أسوان ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأثناء اللقاء أكد إسماعيل كمال على تقديم كامل الدعم من المحافظة لإنجاح فعاليات هذه المبادرة الهادفة والبناءة لتعزيز النشاط البدنى وتشجيع طلاب الجامعة بأسوان لاتباع نمط صحى، وللارتقاء بممارسة الرياضة بشكل عام كأسلوب حياة يسهم فى بناء جيل واعى ومؤهل بدنيًا وذهنيًا لتولى المسئولية والقيادة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور أيمن عاشور لدعم العديد من المشروعات والأنشطة التى يتم تنفيذها من خلال أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان بقيادة الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة باعتبارها بيت الخبرة الذى يتم الاستعانة به بشكل مستمر لتعزيز منظومة العمل، وضمان الاستدامة للمشروعات المختلفة وتنفيذها بالجودة العالية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

هذا وقد تناول اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الملتقى الدولى الرابع للسياحة الرياضية " التعلم الإلكترونى والذكاء الاصطناعى"، وأيضًا بطولة الجامعات للتجديف والكياك وذلك فى شهر فبراير القادم تواكبًا مع الفعاليات الثقافية المتنوعة التى ستشهدها أسوان خلال نفس الشهر من مهرجانات تعامد الشمس وسمبوزيوم أسوان الدولي.