وكيل تعليم الفيوم يستبعد مدير مدرسة دفنو بنين الابتدائية ويُحيل 14 معلمًا للتحقيق خلال جولة ميدانية مفاجئة

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية مفاجئة في الصباح الباكر لمتابعة انتظام العملية التعليمية في مدارس إدارة إطسا التعليمية، رافقه في الجولة الدكتورة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والدكتور منتصر الشماع، مدير إدارة إطسا التعليمية، بالإضافة إلى لجنة المتابعة بالمديرية.

شملت الجولة زيارة مدرسة دفنو بنين الابتدائية، حيث رصدت اللجنة عددًا من المخالفات التي تعيق سير العملية التعليمية، من بينها تغيب 14 من العاملين بالمدرسة، تدني مستوى النظافة في الفصول والمرافق، تراكم الرواكد الخشبية، عدم صرف المخصصات المالية للصيانة، ووجود باعة جائلين عند مداخل المدرسة.

على إثر ذلك، أصدر وكيل الوزارة قرارًا باستبعاد مدير المدرسة وإلغاء تكليف وكيلها، مؤكدًا ضرورة معالجة جميع السلبيات بشكل فوري. كما شدد على أهمية انضباط وانتظام العملية التعليمية في المدرسة، وكلف لجان المتابعة بمواصلة الرقابة لضمان تحسين الوضع التعليمي والبيئي بالمدرسة.