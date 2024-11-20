وكيل تعليم الفيوم يستبعد مدير مدرسة دفنو بنين الابتدائية ويُحيل 14 معلمًا للتحقيق خلال جولة ميدانية مفاجئة

محافظات
بوابة الفجر

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية مفاجئة في الصباح الباكر لمتابعة انتظام العملية التعليمية في مدارس إدارة إطسا التعليمية، رافقه في الجولة الدكتورة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والدكتور منتصر الشماع، مدير إدارة إطسا التعليمية، بالإضافة إلى لجنة المتابعة بالمديرية.

txt

مدير تعليم الفيوم: إستبعاد مدير مدرسة دفنو بنين الابتدائية وإلغاء تكليف وكيل المدرسة

txt

جامعة الفيوم: ندوة تعريفية عن مشروع التنور المجتمعي لطلاب الفرقة الأولى بكلية الألسن

شملت الجولة زيارة مدرسة دفنو بنين الابتدائية، حيث رصدت اللجنة عددًا من المخالفات التي تعيق سير العملية التعليمية، من بينها تغيب 14 من العاملين بالمدرسة، تدني مستوى النظافة في الفصول والمرافق، تراكم الرواكد الخشبية، عدم صرف المخصصات المالية للصيانة، ووجود باعة جائلين عند مداخل المدرسة.

txt

جامعة الفيوم: ورشة عمل حول الخطة المستقبلية للجامعة وشرح قرار وزير المالية رقم (464) لسنة 2019

txt

"التعليم الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة".. ندوة بكلية التربية بجامعة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

على إثر ذلك، أصدر وكيل الوزارة قرارًا باستبعاد مدير المدرسة وإلغاء تكليف وكيلها، مؤكدًا ضرورة معالجة جميع السلبيات بشكل فوري. كما شدد على أهمية انضباط وانتظام العملية التعليمية في المدرسة، وكلف لجان المتابعة بمواصلة الرقابة لضمان تحسين الوضع التعليمي والبيئي بالمدرسة.

إدارة اطسا التعليمية التربية والتعليم الدكتور خالد خلف قبيصي وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل تعليم الفيوم

مواد متعلقة

غدا.. النطق بالحكم في قضية احتجاز مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بالفيوم

وكيل تعليم الفيوم تستقبل مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي بالوزارة لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بمدارس سنورس

بدء فعاليات مسابقة آيسف للعلوم والهندسة بالفيوم

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية أبو صير

بالأسماء: إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

وزير التربية والتعليم ومحافظ الفيوم يتفقدان سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة

محافظ الفيوم يوجه بتسريع تنفيذ توسعات مشروع الصرف الصحي بالقرى

نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طامية المركزي: إنجاز طبي جديد بمحافظة الفيوم

الأكثر قراءة

عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ريال مدريد يلغي صفقة المدافع الجديد

يسرا تتصدر التريند مجددًا.. تعرف على السبب

لاعب مصري وثلاثي مغربي في التشكيل المثالي لتصفيات أمم إفريقيا 2025

مفاجأة.. الزمالك يدرس عدم انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لـ22 يناير