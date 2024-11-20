محافظ الفيوم يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، ابتداءً من غد الخميس 21 نوفمبر 2024، ولمدة أربعة أسابيع، بهدف تخفيف الأعباء على محدودي الدخل.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تُنفذ بالتعاون مع جمعية صلاح الدين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وبإشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، تشمل المبادرة كافة مراحل شراء الماشية، النقل، الذبح، والبيع، لضمان جودة اللحوم ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

أسعار بيع اللحوم البلدية الطازجة

تم تحديد سعر 325 جنيهًا للكيلو الواحد من اللحوم البلدية الطازجة، على أن يتم البيع يوم الخميس من كل أسبوع حتى نفاد الكميات المخصصة لكل منفذ، تشمل المرحلة الثالثة من المبادرة 7 منافذ بيع موزعة بين مدينة الفيوم ومركز أبشواي، منها:

مدينة الفيوم:

جزارة صبري قرني (منطقة العبودي)

جزارة أسامة زحلان (منطقة التفتيش)

جزارة محمد سعد (منطقة السلخانة)

هايبر عرفة إخوان (منطقة الحواتم)

هايبر غلاب (منطقتي البارودية والسلخانة)

مركز أبشواي:

هايبر عرفة إخوان (شارع الجمهورية)

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم البسطاء ومحدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالمبادرة عبر الرقم 0842168043 أو الخط الساخن 114.