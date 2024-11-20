طلاب "علوم ذوي الاحتياجات الخاصة" ينظمون ممرًّا شرفيًّا لرئيس جامعة بني سويف

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ممر شرفي لرئيس جامعة
ممر شرفي لرئيس جامعة بني سويف

نظم طلاب وطالبات بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، ممر شرفى للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، تقديرًا لجهوده المثمرة ودعمه فى تطوير العملية التعليمية بالكلية.

 

والتى أثمرت عن العديد من البرامج المستحدثة فى مجال علوم تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تواكب المتطلبات العالمية العصرية لسوق العمل ومن هذه البرامج، تعديل اللائحة القديمة لبرنامج بكالوريوس علوم ذوى الاحتياجات الخاصة "أكاديمى، إعاقات، موهبة وتفوق عقلي".

وبرنامج بكالوريوس تكنولوجيا تعليم الرقمية لذوى الاحتياجات الخاصة وبرنامج بكالوريوس علوم خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة، وبرنامج بكالوريوس علوم الخدمات المساندة لذوى الاحتياجات الخاصة، وبرنامج الدراسات العليا "دبلوم دمج، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه فى خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة والخدمات المساندة" بالاضافة إلى البرنامج السابق.

وكان فى استقبال رئيس الجامعة على رأس الممر الشرفى الدكتور وليد فاروق عميد الكلية، والدكتور أشرف صلاح وكيل الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هيثم ناجى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عجوة وكيل شئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه من المعيدين، وطلاب الكلية بمختلف المستويات والاقسام.

ومن جانبه أعرب الدكتور منصور عن سعادته بالتكريم، موجهًا الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب على هذا الممر الشرفي، مؤكدًا أن الكلية تمثل صرحًا شامخًا لدراسة العلوم فى مجال ذوى الاحتياجات "فئات المعاقين وفئات المتفوقين والموهوبين والمبدعين والمبتكرين" وتسير بخطى ثابتة نحو الريادة عربيًا وعالميًا فى ضوء رؤية ورسالة وأهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة بنى سويف.

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