فحص وعلاج 780 حيوان في قوافل بيطرية مجانية لجامعة سوهاج

محافظات
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، إطلاق قوافلها البيطرية المجانية لعلاج الحيوانات، وذلك في إطار تنفيذها للمبادرة الرئاسية بداية، حيث اتجهت القافلة لقرية الرويهب التابعة لمركز المنشاه، وتم خلالها فحص وعلاج 780 حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة،ان تلك القافلة تعد ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية بمدن وقري محافظة سوهاج، والتي تحرص الجامعة علي تنظيمها ضمن مباردة "بداية" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تم بالقافلة مناظرة 780 حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج لهم بالمجان،وشارك فيها عدد 10 من أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البيطري، وعدد 45 طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية ان القافله ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الاكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن) وقد أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

جامعة سوهاج الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج اطلاق قافلة كلية الطب البيطري مجانية فحص وعلاج مبادرة

مواد متعلقة

تطوير البنية التحتية للصرف الصحى بـ4 قرى محرومة بسوهاج بتكلفة 10 ملايين جنيه

تفاصيل لقاء محافظ سوهاج مع أعضاء تكتل التلى بجزيرة شندويل

دورات تدريبية على الإسعافات الأولية لجميع العاملين بمديرية العمل بسوهاج

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الأسبوعي للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

بداية".. جامعة سوهاج تطلق قافلتها الطبية بمركز جهينة وتعالج 1205 مواطين بالمجان

بتكلفة 30 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني

اليوم..فحص801 طلبات الطعون بجامعة سوهاج بإنتخابات الاتحادات الطلابية

بسبب الأطفال.. مشاجرة بين أبناء العمومة بمركز جهينة بسوهاج

الأكثر قراءة

عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ريال مدريد يلغي صفقة المدافع الجديد

يسرا تتصدر التريند مجددًا.. تعرف على السبب

لاعب مصري وثلاثي مغربي في التشكيل المثالي لتصفيات أمم إفريقيا 2025

مفاجأة.. الزمالك يدرس عدم انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لـ22 يناير