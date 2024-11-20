في زيارة مفاجئة.. محافظ بني سويف يتابع تطبيق الفراغات تخفيض كثافة الفصول

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محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع تطبيق الفراغات تخفيض كثافة الفصول

فاجأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مدرسة الشهيد أحمد السيد الابتدائية بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، بزيارة مفاجئة لمتابعة نتائج تطبيق منظومة الفراغات المستحدثة التي نجحت في خفض كثافة الطلاب بالفصول من 75 إلى 40 طالبًا بالمدرسة، والتي تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم جهود الدولة تحسين المنظومة  التعليمية بشكل عام وبصفىة في المدارس الحكومية التي تشهد ارتفاعا في كثافات الفصول. 

 

 ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، وعلي يوسف، رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية واطمأن على سير العملية التعليمية بعد تنفيذ المنظومة، حيثق دار حوارًا بينه وبين المعلمين الذين أعربوا عن شكرهم لدعمه المستمر لتطوير التعليم، خاصة مع نجاح تطبيق خطة الفراغات المستحدثة، وأوضح المعلمون أن الخطة جاءت وفق رؤية شاملة اعتمدها المحافظ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتهدف إلى مواجهة الكثافات الطلابية العالية داخل الفصول بطرق عملية.

 

حيث اعتمدت الخطة على إعادة توزيع الكثافات بين المراحل الدراسية من خلال تسكين طلاب الابتدائي والإعدادي في أوقات متفاوتة بالمدارس القريبة، إلى جانب ترشيد استخدام الفراغات غير المستغلة وتحويلها إلى فصول دراسية مع الحفاظ على الأنشطة الأساسية.

 

وخلال الجولة، وجه المحافظ بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المدرسة للتأكد من توفر معايير السلامة، وأصدر تعليماته بمعالجة أية سلبيات تم رصدها أثناء الجولة، مشددًا على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطة لتحقيق أقصى استفادة منها.

 

 وأشار المحافظ إلى أن هذه هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية المحافظة بالتعاون مع  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ الحلول العملية لمواجهة ارتفاع كثافة الفصول، بما يتناسب مع طبيعة كل إدارة تعليمية والإمكانات المتاحة، مؤكدا أن قطاع التعليم يمثل أولوية قصوى في جهود التنمية بالمحافظة، مشيدًا بتعاون جميع الجهات لحسين مستوى وجودة الخدمة  تعليمية بالمحافظة. 

 

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