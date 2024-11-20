مفاجأة.. الزمالك يدرس عدم انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

عبر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غضبه الشديد من عدم مشاركة لاعبيه مع منتخب مصر خلال مباريات بوتسوانا وكاب فيردي رغم الجاهزية.

الزمالك يدرس عدم انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر

وقال سليمان ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "ليه يكون موجود محمد عواد بعد تألقه بالمباريات الأخيرة ويشارك مصطفى شوبير وغريب جدا عدم استدعاء عمر جابر وقلة الدفع بحسام عبد المجيد والاعتماد على ناصر ماهر فقط".

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وأضاف:"لن أترك أمر عدم مشاركة محمد عواد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يمر هكذا وأريد تقديم مذكرة لاتحاد الكرة وطلب عدم انضمام لاعبينا لمنتخب مصر بدلا من جلوسهم بدكة البدلاء".

واختتم: "لن يحدث شئ فعندما طلب الحضري عدم الانضمام لمنتخب مصر والاستمرار باللعب للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فقط لم يحدث أزمات بهذا الوقت ومثلما تم الاتفاق بين حسام حسن مدرب المنتخب وليفربول على عدم وجود محمد صلاح لأننا تأهلنا بالفعل رغم أهمية المباريات بشكل عام وسأتحدث مع الإدارة وسندرس أمر عدم انضمام لاعبي الزمالك للمنتخب لعدم الاعتماد عليهم".
 

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