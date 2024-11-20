لاعب مصري وثلاثي مغربي في التشكيل المثالي لتصفيات أمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر

تواجد الدولي المصري رامي ربيعة لاعب فريق النادي الأهلي في التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بنهاية العام القادم "المغرب 2025" بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفرعون مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وكشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم عن التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من المغرب، و2 من جنوب إفريقيا وليبيا، وواحد من مصر، نيجيريا، تونس، والجابون.

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وجاء التشكيل المثالي لتصفيات أمم إفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: مراد الوحيشي (ليبيا).

خط الدفاع: على العبدي (تونس)، جمال حركاس (ليبيا)، رامي ربيعة (مصر)، أشرف حكيمي (المغرب).

خط الوسط:، تيبوهو موكوينا (جنوب إفريقيا)، عبد الصمد الزلزولي (المغرب)، جويلور كانجا (الجابون).

خط الهجوم: عز الدين أوناحي (المغرب)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، أوسوين أبوليس (جنوب افريقيا)

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