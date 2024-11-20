اجتماع موسع لموجهى عموم المواد الدراسية بتعليم سوهاج

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بمكتبه اجتماع موسع مع موجهى عموم المواد الدراسيه المختلفة بديوان المديريه لمناقشة الإجراءات والتكليفات الخاصة بإعداد وطباعه  الإمتحانات الشهريه ونصف العام لمختلف المراحل التعليمية،فى إطار الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي لعام "2024-2025".

ووجه بسرعه الانتهاء من وضع الامتحانات ونماذج الاجابات الخاصة بها وشدد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقه الامتحانيه طبقا للقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بما يمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهوله وييسر.

محافظة سوهاج مديرية التربية والتعليم اجتماع الامتحانات نصف العام وكيل وزارة التربية والتعليم 2024 2025 استعداد التكليفات الشهر الشهرية الدكتور محمد السيد

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