اجتماع موسع لموجهى عموم المواد الدراسية بتعليم سوهاج

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بمكتبه اجتماع موسع مع موجهى عموم المواد الدراسيه المختلفة بديوان المديريه لمناقشة الإجراءات والتكليفات الخاصة بإعداد وطباعه الإمتحانات الشهريه ونصف العام لمختلف المراحل التعليمية،فى إطار الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي لعام "2024-2025".

ووجه بسرعه الانتهاء من وضع الامتحانات ونماذج الاجابات الخاصة بها وشدد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقه الامتحانيه طبقا للقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بما يمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهوله وييسر.