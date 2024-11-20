أسعار وموعد قرعة الحج السياحي 2025

قرعة الحج السياحي 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية، في إطار استعدادت المواطنيين لموسم الحج وزيارة الكعبة المشرفة.

قرعة الحج السياحي 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن قرعة الحج السياحي 2025 وذلك لمعرفة موعد إجراء تلك القرعة بجانب التكلفة اللازمة للمشاركة في الرحلات التابعة لوزارة السياحة.

موعد قرعة الحج السياحي 2025

وبدأت شركات السياحة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، فيما سيكون موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

أسعار الحج السياحي 2025

وفيما يلي يقدم "الفجر" أسعار الحج السياحي 2025، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل شركات السياحة المنظمة للحج 2025:

أسعار الحج السياحي الاقتصادي 2025

سعر الحج السياحي الاقتصادي أ موسم كامل بفنادق بـ 295 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي الاقتصادي ب موسم كامل بفنادق بـ 275 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي الاقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتادة «العزيزية والنزهة والزاهر» بـ 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025

سعر الحج السياحي البري أ موسم كامل بفنادق بـ 260 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي البري ب موسم كامل بفنادق بـ 245 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي البري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد «العزيزية والنزهة والزاهر» بـ 225 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي الـ 5 نجوم

سعر الحج السياحي خمس نجوم أ من ساحة الحرم بـ 580 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي خمس نجوم ب من ساحة الحرم بـ 520 ألف جنيه.

طريقة سداد مبلغ جدية للحج السياحي 2025

ويتم سداد مبلغ جدية الحجز للحج السياحي 2025 في جميع مستوياته على النحو التالي: