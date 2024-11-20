المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بتقليد العملات

عاقبت جنايات القاهرة، 3 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الورقية بالسجن المشدد 10 سنوات في منطقة باب الشعرية.

بدأت احداث القضية عندما تلقي قسم شرطة باب الشعرية، معلومات تفيد قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية، لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وباعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي المتهمين وبحوزتهم مبلغ من العملات الأجنبية مقلدة عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير عدد 3طباعة ألوان ماكينة تغليف أوراق ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب "يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.