لظروفهم المعيشية.. محافظ بني سويف يوجه بصرف مساعدات لبعض المواطنين

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء الإسبوعي للمواطنين بمقر المحافظة، والذي يأتي ضمن الاجراءات المنفذة المحافظة للوقوف على مشكلات المواطنين عن قرب، والإستماع لهم، والعمل على وضع حلول عملية لها.

وقد شهد اللقاء حضور وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية، الذين ناقش معهم المحافظ تفاصيل شكاوى المواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم،

وأولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بشكوى مواطن من قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف، حيث أوضح المواطن أن مشروع الصرف الصحي بالقرية لم يدخل الخدمة رغم الانتهاء منه، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل كبير، حيث وجه المحافظ باتخاذ مسارين لحل المشكلة،

حيث يتضمن المسار الأول حلولًا عاجلة للتعامل مع المياه الجوفية، تشمل معاينة الموقع ميدانيًا وتحديد الأسباب، فيما يركز المسار الثاني على تسريع استكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل مشروع الصرف الصحي من خلال تنفيذ التوسع في محطة معالجة تزمنت التي سيتم رفع الصرف عليها، مع متابعة دورية لضمان تنفيذه وفق الجدول الزمني.

كما كلف المحافظ "أحمد دسوقي" مدير مكتبه بالتنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف التي تعمل في كثير من مجالات دعم المواطنين مجتمعيا، خاصة في مجال الصرف الصحي، وذلك في اجرءات تطهير الخزانات الأهلية،من خلال حلول فنية متبكرة تحت اشرا شركة المياه وهيئة الصرف الصحي، وذلك لامكانية تعميم وذلك كحل مؤقت لحين دخول أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى.

وناقش المحافظ أيضًا شكوى عدد من أهالي عزبة علي الكيلاني بمركز ببا، بشأن عدم وصول خطوط مياه الشرب لبعض المنازل الجديدة التي أُنشئت ضمن التوسع العمراني الجديد بالجانب الغربي، حيث أصدر المحافظ توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببحث الشكوى وإعداد تقرير عاجل يتضمن الأسباب والحلول المقترحة.

وفي إستجابة سريعة لشكاوى أحد المواطنين من بناء سور مخالف أعاق حركة السير بأحد شوارع مدينة بني سويف، وجه المحافظ رئيس المدينة وإدارة التخطيط العمراني بدراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما كلف التفتيش بديوان عام المحافظة بمراجعة جميع الإجراءات السابقة المتعلقة بالمشكلة لضمان تطبيق القانون ودراسة الموضوع من كافة النواحي لاتخاذ مايلزم.

و قرر المحافظ صرف مساعدات مالية لسيدتين تمران بظروف معيشية وصحية صعبة، مؤكدًا حرصه على الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا، موجها التضامن بامكانية مزيد من الدعم الاجتماعي لتوفير الحماية والرعاية للحالتين.