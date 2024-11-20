محافظ المنيا يتفقد مركز شباب نواي بملوى ويؤكد: الرياضة حصن الشباب

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مركز شباب قرية نواى ضمن جولته الميدانية بمركز ملوى، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء القرية وتوابعها، والوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بصالات الألعاب والأنشطة والتدريبات والملعب الرئيسي إلى جانب المباني الإدارية وقاعات الاجتماعات، والمكتبة، ودورات المياه.

وخلال تفقده المركز شاهد المحافظ عروضا رياضية لشباب وأطفال المركز، مؤكدا على أهمية الرياضة في بناء القدرات العقلية والبدنية، وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة والرياضيين، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن ممارسة الرياضة هى حائط الصد الأول في حماية الشباب والنشء من العادات السلبية والسلوكيات الهدامة، وأن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تسعى في الأساس إلى خلق جيل مصرى واعٍ بضرورة الحفاظ على الصحة النفسية والبدنية للإنسان المصرى ليكون قادرا على البناء الوطن وحماية مقدراته في الحاضر والمستقبل.

حرص المحافظ خلال جولته بالمركز على الاطمئنان على سير العمل وكافة الخدمات المقدمة لشباب القرية، ومدى تنظيم الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والثقافية. موجها بضرورة الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة داخل المركز، والتنسيق مع القطاعات المختلفة لتقديم مستوى أفضل للخدمات المقدمة للمواطنين. بالإضافة إلى تنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في زيادة تنمية قدرات النشء والشباب وتوجيه طاقاتهم بالشكل الأمثل.