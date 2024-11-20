"كريم" أحد النماذج الملهمة للشباب من ذوي الهمم فى ضيافه رئيس جامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج "كريم أحمد" مدرب الأشغال اليدوية وهو أحد النماذج الملهمة للشباب من ذوي الهمم، الذين استطاعوا التغلب على الصعاب وقهر المستحيل واستطاع إتقان الحرف اليدوية، حتى وصل إلى تدريب أصحاب الإعاقات المختلفة علي أكثر من ١٦ حرفة يدوية.

وأكد النعمان "كريم" تحقيقه هو دليل ونتاج لرعاية القيادة السياسية بذوي الهمم وتهيئة المناخ الداعم لتأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع، لأنهم شركاء حققيين في بناء الوطن، ولن يتخلف أحد منهم عن ركب مسيرة التنمية.

وأعرب النعماني عن سعادته لاستضافة كريم ليقوم بتدريب الطلاب ذوي الهمم وطلاب الدمج بالكليات المختلفة علي الأشغال اليدوية، وذلك بالبرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز الحرف اليدوية بالجامعة، في إطار مبادرة بداية واهتمام الجامعة بأبنائها من ذوي الهمم، لمساعدتهم علي اكتشاف وصقل مواهبهم وتقديم كافة الدعم الفنى لهم، مثمنًا دعم والدته له والتي كان لها الدور الأكبر في خروج موهبته للنور وتشجيعه علي تطوير نفسه وتحقيق حلمه في مجال الحرف اليدويه.

وأضافت الدكتوره ريهام محمد مدير مركز الحرف ان البرنامج التدريبي يستمر علي مدار ٣ ايام، حيث سيتم تدريب المشاركين من الطلاب ذوي الهمم علي كيفية تصنيع الاكسسوارات، وشجر الديكور من الخرز، والخيامية، الحصير، النول، الكروشية، وإعادة تدوير القماش، ومجموعة من المنتجات اليدوية البديعة، موضحه ان المدرب شارك في العديد من الفعاليات والمسابقات، وحصل على المراكز الأولى والعديد من الجوائز داخل وخارج مصر، ومشارك دائم في المعارض.

و من جانبها وجهت إيمان الزهيري والدة كريم، الشكر للدكتور حسان النعماني لاستضافة كريم احد أبنائها ليقوم بتدريب الطلاب، موضحه ان كريم تعلم المشغولات اليدوية، والتي أحبها وأتقن وأجاد صناعتها وأبدع فيها واستطاع بعزيمته وإصراره أن يطور فيها نفسه ويثبت ذاته، معبرة عن سعادتها بما وصل إليه نجلها من نجاحات.