بدر: بدء فحص طلبات مواطني بني سويف لإضافة أفراد إلى بطاقات التموين

محافظات
فحص طلبات مواطني
فحص طلبات مواطني بني سويف لإضافة أفراد إلى بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فحص ملفات تتضمن طلبات المواطنين لإضافة أفراد إلى بطاقات التموين، بما في ذلك الحالات الحاصلة على معاش تكافل وكرامة أو خدمات متكاملة، بالإضافة إلى طلبات أخرى في مجالات متنوعة مرتبطة بالتموين.

 

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببني سويف، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث قدم ملفات تتضمن طلبات المواطنين لإضافة أفراد إلى بطاقات التموين، فضلًا عن مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة باحتياجات المواطنين.

 

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا دوريًا مع أعضاء البرلمان، بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والسيد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والسيد أحمد عصام، معاون الوزير.

 

ووجه وزير التموين بسرعة تلبية احتياجات المواطنين، مطالبًا إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بالتحرك الفوري لمراجعة الطلبات المقدمة ودراستها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل الوزارة، مؤكدًا على ضرورة الرد على النواب بشكل سريع لضمان سرعة البت في طلبات المواطنين والقيام بالإجراءات اللازمة لتلبية احتياجاتهم.

 

وأوضح وزير التموين أن اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان تعد جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك، وتوفير آلية فعالة لمناقشة القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على حلها بصورة سريعة وفعالة، مضيفًا أن الوزارة ستستمر في متابعة كافة طلبات النواب والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأنشطة المرتبطة بالتموين.

 

حيث تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الوزارة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والتفاعل مع مقترحاتهم بما يخدم الصالح العام ويحسن مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

 

إخماد حريق مطعم بمركز الواسطى في بني سويف

شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية في بني سويف

طلاب "علوم ذوي الاحتياجات الخاصة" ينظمون ممرًّا شرفيًّا لرئيس جامعة بني سويف

التأمين الصحي يشارك بفعاليات في مبادرة بداية بمركز ببا ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بمركز ببا

العمدة: بدء تجهيزات رصف مدخل الطريق الصحراوي الغربي في سمسطا ببني سويف

محافظ بني سويف يناقش حلول مشكلات المواطنين في اللقاء المفتوح

عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو

محافظ بني سويف يتابع سير الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشرق النيل

محافظ بني سويف يتفقد منتفذ بيع اللحوم والدواجن والبيض بأسعار مخفضة

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف حزب مستقبل وطن مستقبل وطن ببني سويف النائب علي بدر وزير التموين اضافة افراد للتموين

مواد متعلقة

إخماد حريق مطعم بمركز الواسطى في بني سويف

شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية في بني سويف

طلاب "علوم ذوي الاحتياجات الخاصة" ينظمون ممرًّا شرفيًّا لرئيس جامعة بني سويف

التأمين الصحي يشارك بفعاليات في مبادرة بداية بمركز ببا ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بمركز ببا

العمدة: بدء تجهيزات رصف مدخل الطريق الصحراوي الغربي في سمسطا ببني سويف

محافظ بني سويف يناقش حلول مشكلات المواطنين في اللقاء المفتوح

عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو

الأكثر قراءة

عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ريال مدريد يلغي صفقة المدافع الجديد

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لـ22 يناير

لاعب مصري وثلاثي مغربي في التشكيل المثالي لتصفيات أمم إفريقيا 2025

يسرا تتصدر التريند مجددًا.. تعرف على السبب

مفاجأة.. الزمالك يدرس عدم انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر