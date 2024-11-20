بدر: بدء فحص طلبات مواطني بني سويف لإضافة أفراد إلى بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فحص ملفات تتضمن طلبات المواطنين لإضافة أفراد إلى بطاقات التموين، بما في ذلك الحالات الحاصلة على معاش تكافل وكرامة أو خدمات متكاملة، بالإضافة إلى طلبات أخرى في مجالات متنوعة مرتبطة بالتموين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببني سويف، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث قدم ملفات تتضمن طلبات المواطنين لإضافة أفراد إلى بطاقات التموين، فضلًا عن مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة باحتياجات المواطنين.

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا دوريًا مع أعضاء البرلمان، بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والسيد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والسيد أحمد عصام، معاون الوزير.

ووجه وزير التموين بسرعة تلبية احتياجات المواطنين، مطالبًا إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بالتحرك الفوري لمراجعة الطلبات المقدمة ودراستها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل الوزارة، مؤكدًا على ضرورة الرد على النواب بشكل سريع لضمان سرعة البت في طلبات المواطنين والقيام بالإجراءات اللازمة لتلبية احتياجاتهم.

وأوضح وزير التموين أن اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان تعد جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك، وتوفير آلية فعالة لمناقشة القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على حلها بصورة سريعة وفعالة، مضيفًا أن الوزارة ستستمر في متابعة كافة طلبات النواب والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأنشطة المرتبطة بالتموين.

حيث تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الوزارة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والتفاعل مع مقترحاتهم بما يخدم الصالح العام ويحسن مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.