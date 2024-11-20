بمشاركة 16 دولة.. محافظ الفيوم يناقش الاستعدادات النهائية لمهرجان الفيوم السينمائي

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، الذي يعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، كأول مهرجان للسينما على أرض الفيوم يهدف لتطوير البيئة الثقافية، ووضع المحافظة على خريطة الإنتاج الثقافي السينمائي التي تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة، كما سيتم انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية بالتزامن مع مهرجان الفيوم السينمائي.



جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، واللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والدكتور أشرف عبدالمعبود، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم والدكتور سمير شاهين، نائب رئيس مهرجان الفيوم السينمائي الدولى الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، والأستاذ سيد عبدالخالق، مدير المهرجان، والدكتور معتز احمد، مدير عام السياحة، والدكتور وائل طوبار، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المجالس والمدن، ومديري العموم المعنيين، وعدد من ممثلي الشركات الراعية والمنظمة لمهرجان الفيوم السينمائي الدولى الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، ومسئولي الجهات ذات الصلة.

أشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع إلى أن المحافظة مقبلة على خطوة غير مسبوقة فى مجال سينما البيئة والفنون المعاصرة، من خلال تنظيم حدث ثقافي كبير على أرضها ممثلًا في "مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، الذي سيعقد خلال الفترة من25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أن المهرجان يأتي في إطار التعاون بين محافظة الفيوم ووزارات البيئة، والسياحة والأثار، والثقافة، وجامعة الفيوم، وعدد من المؤسسات والشركات المهتمة بالثقافة والفنون، بهدف جذب أهم نجوم السينما من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، في إطار الترويج السياحي لمقومات المحافظة السياحية والأثرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وشدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن، ومسئولي الطرق وغيرهم من مسئولي القطاعات ذات الصلة، ببذل المزيد من الجهود وحشد كافة الإمكانيات خلال الأيام القليلة القادمة، لإظهار الفيوم بالمظهر الحضاري اللائق أمام ضيوفها الوافدين إليها من مختلف الدول العربية والأجنبية، المشاركين بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، مؤكدًا أن نجاح هذا المهرجان سيحسب للجميع وليس لفئة دون غيرها، وهذا النجاح يحقق الأهداف المرجوة للمهرجان والتى ستسهم بمشاركة أكبر للدول خلال الدورات القادمة له، بما يساعد فى الترويج السياحى للمحافظة، والحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئية في مصر والوطن العربي، وإلقاء الضوء على تلك المحميات واستخدامها كأماكن تصوير مفتوحة للسينما العالمية.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه سيتزامن مع فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية والذى يستمر على مدى أيام المهرجان السينمائي، وكذلك سيتم افتتاح معرض الكاريكاتير بقرية تونس السياحية، بجانب عرض لتجربة النقل الآمن داخل القرية، فضلًا عن الفعاليات الرئيسية للمهرجان السينمائي والتى تشمل عرض أفلام الدول المشاركة المهتمة بشأن البيئة والفنون المعاصرة، سواء الأفلام الطويلة المنتجة في نفس العام، كما يشمل مسابقة للأفلام الطويلة "درامي وثائقي"، ومسابقة للأفلام القصيرة "درامي وثائقي، إضافة إلى بانوراما الفيلم المنتج عربيًا وعالميًا، بجانب دراسة وتحليل محتوى الأفلام المعروضة، وإقامة العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية.

ومن جهته، استعرض مدير مهرجان الفيوم السينمائي الدولى الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، أجندة المهرجان وجدول أعماله، خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، يمثلون قارات إفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا، والذي يأتى نتاج جهد على مدار عامين من خلال التعاون البناء والمثمر مع محافظة الفيوم، مشيرًا إلى أنه تقدم للمهرجان عدد 150 فيلمًا، وسيتم عرض 55 فيلمًا منهم خلال الفعاليات، منهم 8 أفلام طويلة، و27 فيلمًا قصيرًا، وعدد 20 فيلمًا لطلاب الجامعة، وعلى هامش المهرجان يتم تنفيذ عدد 5 ورش عمل لطلاب جامعة الفيوم، بواقع ورشتي عمل لصناعة الفيلم وكتابة السيناريو والإخراج، وورشتين لإعادة تدوير المخلفات، وورشة للأطفال، بجانب مسابقة للرسم للفنون البصرية لعدد من الفنانين المشاركين بالمهرجان، ومسرح للعرائس بمكتبة الطفل بالفيوم.

ولفت مدير المهرجان، أنه تم اختيار الأفلام التى سيتم عرضها بالمهرجان بعناية من خلال لجان تحكيم مدققة، وتم التنسيق مع لجنة تنظيم المهرجان لعدم تعارض الفعاليات مع بعضها البعض، مؤكدًا على الجاهزية التامة لانطلاق المهرجان، آملًا في تحقيق النجاح المرجو له، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم النماذج المتميزة من أهل الثقافة والفن المشاركين بالمهرجان، وكذا الفائزين بالمسابقات المختلفة التى عقدت على هامش فعالياته، فضلًا عن افتتاح معرض الفنون البصرية للوحات رسامي المهرجان خلال فترة إنعقاده.

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