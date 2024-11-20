رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة لإصدار تراخيص مراكز الشباب بمدينة هيهيا

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، وبمشاركة ممثلين عن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص المطلوبة لعدد من مراكز الشباب في مدينة هيهيا.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد لبيب، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن الإهمال في صيانة ورفع كفاءة مراكز الشباب بمركز ومدينة هيهيا.



وحضر الاجتماع الدكتور محمد نعمة كجك، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، والدكتور محمود عبدالعظيم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والمهندسة هالة علي كامل، مدير إدارة المنشآت بالشرقية.



واكد النائب حاتم عبدالعزيز، مقدم طلب الإحاطة أن العديد من مراكز الشباب بمدينة هيا تواجه مشكلات كبير منها مراكز شباب قري كفر حمودة – المحمودية – نادي ههيا الرياضي – خلوة دبوس – قرية الشبراوين – قرية شرشيمة – قرية السكاكرة).



وقال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، أنه بالنسبة لمركز شباب كفر حمودة: تم إنشاء مبنى مرحلة أولى خلال العام 2023/2024، وتم استكمال مبنى مرحلة ثانية خلال العام المالي 2024/2025.

- وأوضح عبدالعظيم أنه بالنسبة لمركز شباب قرية المحمودية: تم عمل الصيانة والترميم للمبنى بالخطة للعام المالي 2016/2017، تم إنشاء ملعب خماسي واستلامه في 2018. وتم عمل مقايسة من قبل المديرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المبلغ ولكن مجلس الإدارة رفض تسليم الموقع لرغبته بتعلية الملعب 1 متر.

وفيما يخص مركز شباب خلوة دبوس: تم إنشاء مبنى وسور حول الملعب الترابي وتم استلامه بتاريخ 7/12/2019 بتكلفة (1340249 جنية) ومتبقي جزء من السور أمام المبنى الإداري وتم التوجيه لمركز الشباب باستغلاله كمشروع استثماري، وتم إسناد عملية إحلال وتجديد للملعب الخماسي للهيئة العربية للتصنيع (ABD) ولكن لم تحضر الشركة المنفذة.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن، استغلال قطعة الأرض التي تم تخصيصها لنادي ههيا الرياضي بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، والبدء في الإنشاءات الخاصة بالنادي.



أفاد إيهاب الابيارى مدير عام الانشاءات الرياضية بوزارة الشباب بأن قطعة الأرض ليست مخصصه للنادي وأنها مؤجره من هيئة الطرق وغير مسموح بإقامة أي منشآت عليها طبقا للتعاقد المبرم بين الجهتين ومسموح بإقامة ملاعب، وإنه تم عمل ملعب خماسي من الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة وطرح المديرية للعام المالي 2023/2024 بتكلفة 1.315.000 جنيه وقد قام السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة بافتتاح الملعب بتاريخ 28/9/2024.



كما اقترح الدكتور محمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد لمحافظ الشرقية، بعقد اجتماع مع النائب مقدم طلب الإحاطة والتنفيذين بمديرية الشباب والرياضة بشأن إنهاء مشكلة التصالح الخاصة بالمبنى الإداري وذلك في خلال أسبوع من تاريخه.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن عدم إنشاء السور الخاص بمركز شباب قرية دبوس وعدم تنجيل ملعبه وعدم إمداد المركز بالتجهيزات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بالمركز.



من جانبها أكدت المهندسة هالة المحروقي مدير عام المنشآت بمديرية الشباب بالشرقية أنه، تم إنشاء مبنى وسور حول الملعب الترابي وتم استلامه بتاريخ 7/12/2019 بتكلفة (1340249 جنية) ومتبقي جزء من السور أمام المبنى الإداري وتم التوجيه لمركز الشباب باستغلاله كمشروع استثماري، (ABD) ولكن لم كما قامت الإدارة المركزية بتنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة من العام المالي 2020-2024 بتطوير وإحلال وتجديد عدد (52) مركز شباب بين ما بين ملاعب خماسية وقانونية وأسوار ومباني إدارية.



وفى نهاية الاجتماع اوصت اللجنة:

إفادة اللجنة بخطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة للرد على جميع التوصيات الصادرة منها خلال الفصل التشريعي الحالي بالاجتماعات والزيارات الميدانية وكذلك إفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من الاعمال الانشائية الواردة بطلبات الإحاطة.