محافظ بني سويف يتفقد مستوى الخدمات الصحية بقرية بني هارون

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محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مستوى الخدمات الصحية بقرية بني هارون

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، زيارة تفقدية للوحدة الصحية بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على توافر الإمكانات والاحتياجات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، حيث رافقه خلال الزيارة الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بقطاع الصحة.

 

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة الصحية، وتابع انتظام العمل في الأقسام المختلفة وتواجد الأطباء وكل  الطاقم الطبي، واستمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تلافي أي ملاحظات أو قصور يمكن أن يؤثر على جودة الخدمة.

 

كما وجه المحافظ وكيل مديرية الصحة بمراجعة أي احتياجات للوحدة والعمل على توفيرها بشكل عاجل، بالإضافة إلى ضمان جاهزية الوحدة للتعامل مع أي حالات طارئة وتقديم الخدمة الطبية بالمستوى اللائق.

 

وأكد المحافظ خلال الزيارة على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.

 

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