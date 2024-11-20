ريال مدريد يعلن عن تطورات اصابة تشواميني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن النادي الاسباني ريال مدريد عن تطورات اصابة لاعبه الفرنسي أوريليان تشواميني، بعدما تعرض  بإلتواء في الكاحل في بعده شهر نوفمبر.

ريال مدريد يعلن عن تطورات اصابة تشواميني

وأشارت تقارير صحفية أنه هناك احتمالية عدم تواجد اللاعب في لقاء الفريق ضد ليفربول، حيث لم يتعافى حتى الآن من الإصابة التي تعرض لها رغم التوقعات التي كانت تشير إلى احتمالية تواجده.

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وقد اشار أطباء الفريق أن تشواميني يسير بشكل جيد على برنامج تجهيزي لعودته بشكل سريع، وأنه ظهر عليه التحسن بشكل جيد.
 

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