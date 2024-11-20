رئيس مجلس الدولة يستقبل نظيره العراقي

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار أحمد عبود  - رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار كريم خصباك - رئيس مجلس الدولة العراقي والوفد المرافق له،بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمينان العام بمقر مجلس الدولة قصر الأميرة فوقية.

في مُستهل اللقاء رحب المستشار أحمد عبود، بالمستشار رئيس مجلس الدولة العراقي مُشيدًا بتميز العلاقات المصرية العراقية والروابط التاريخية بين البلدين.

تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي المُشترك بين المجلسين في مُختلف المجالات القانونية والقضائية بصفة عامة، وبصفة خاصة تبادل الخبرات القضائية من خلال ورش العمل التي يُنظمها الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

ومن جانبه أبدى رئيس مجلس الدولة العراقي سعادته باللقاء مُشيدًا بالجهود الملموسة في مجلس الدولة المصري في مجال التحول الرقمي وتطوير المنظومة القضائية داخل جميع أقسامه، وأثر ذلك على سرعة وإنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة المصري عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة العراقي على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التواصل والتعاون بما يكفُل الخير للبلدين.

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