تعليم الفيوم: إطلاق مبادرة وزير التربية والتعليم إزرع شجرة

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الاربعاء، اجتماع طارئ مع مديري عموم المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، بحضور الدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية.

وأكد وكيل الوزارة، على تنفيذ كافة التعليمات خلال اجتماع الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء مع مديري المديريات.

أكد وكيل الوزارة على ما يلي:

ـ تفعيل مبادرة إزرع شجرة بجميع المدارس على مستوى المحافظة، والاهتمام بالمظهر الجمالى للمدرسة، وطلاء كافة الفصول الدراسية لتهيئة الجو المناسب للطلاب للتعلم

ـ تحديث بيانات قوائم الفصول الدراسية

ـ التنبيه مشددًا على الطلاب وكذلك المعلمين بعدم التغيب عن المدرسة

ـ إطلاق مسابقة أجمل فصل، وأجمل مدرسة.

ـ الالتزام بالموانع حتى الدرجة الرابعة خلال المشاركة فى امتحانات النقل وكذلك الشهادة الإعدادية، ومنع مراقبة أى معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذى لديه موانع.

ـ وفي ضوء التعليمات المشددة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك النقل بشكل عام.

ـ لا تهاون فى الغش بكافة أشكاله وصورة، وفي حالة حدوث الغش، سوف يتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ـ تكليف مديري الإدارات التعليمية، بإجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للعمل رؤساء لجان ومراقبين في امتحانات الشهادة الإعدادية، واختيارهم بدقه، لدورهم الهام فى نجاح الامتحانات بنزاهة وشفافية، وإرسال كشف بأسماء المرشحين للعمل إلى مدير المديرية.

ـ عدم اصطحاب جميع العاملين بلجان الامتحانات للتليفون المحمول.

ـ دهان الفصول الدراسية خلال أجازة نهاية الأسبوع الحالى (الجمعة والسبت)من الداخل من أجل تهيئة المناخ المناسب للطلاب، داخل الفصل الدراسي.

ـ أثناء الامتحانات: التأكيد على دخول الطلاب داخل المدرسة وغلق باب المدرسة الساعة الثامنة والنصف 8.30 قبل بدء الامتحانات بوقت كاف

ـ وجود ثلاث نماذج فى امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجنة الواحدة: نموذج أ - نموذج ب- نموذج ج، من أجل القضاء على مشكلة الغش داخل اللجان.

ـ اختيار مندوب سير لكل لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، لتسليم مظروف الأسئلة وعدم فتح المظروف قبل الساعة التاسعة صباحًا، وضمان الأمن والسلامة لسير الامتحانات وعدم الغش أو التسريب في الامتحانات.

ـ مدير ووكيل الإدارة التعليمية، مسئول عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بالشكل اللائق

ـ نظام التقييمات أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس

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