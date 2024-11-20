‏يديعوت أحرونوت: التعامل مع المساعدات الإنسانية في غزة سيكون تحت إشراف إسرائيل

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت صحيفة ‏يديعوت أحرونوت، إن التعامل مع المساعدات الإنسانية في غزة سيكون تحت إشراف إسرائيل.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق

ميجيل يكشف تطورات إصابة لاعب برشلونة

كريم رمزي: تصريحات أحمد سليمان تعني التقليل من لاعبي المنتخب الآخرين

الأهلي يتمسك ببقاء نجم الفريق ويرفض بيعه في الانتقالات الشتوية