سكرتير عام الدقهلية يعقد الاجتماع الدوري للجنة الإصحاح البيئي

عقد اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة اليوم الأربعاء الإجتماع الدوري للاصحاح البيئي بحضور الأستاذ عصام حجاج مدير الإدارة العامة للتنمية الإقتصادية بالمحافظة، ونواب رؤساء المراكز والمدن.

واستعرض السكرتير العام جهود المراكز والمدن والأحياء في تنفيذ اجراءات التخلص من المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات ومكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض، كما ناقش الجهود المبذولة للحماية من حمي الضنك والأمراض الناتجة عن الحشرات ناقلات الأمراض.

كذلك ناقش السكرتير العام ما تم اتخاذه في متابعة تطهير كافة خزانات المياه بجميع المصالح الحكومية كالمدارس والمستشفيات والمساجد بالتنسيق مع معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

يأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في إطار الحرص على مصالح المواطنين وسلامتهم.